Фермеры предложили Минниханову построить агропарки в Альметьевском и Бугульминском районах

Сельхозпроизводители Татарстана предложили президенту республики Рустаму Минниханову в 2019 году построить агропарки в Альметьевском и Бугульминском районах.



С предложением от имени сельхозпроизводителей обратился к президенту Татарстана глава Минсельхоза РТ Марат Ахметов, сообщает пресс-служба президента РТ.

К настоящему времени строительство агромпарка завершено в Заинске. Отмечается, что с 2019 года в рамках национального проекта по малому и среднему предпринимательству начинается реализация федеральной программы «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», где основная ставка делается тоже на развитие кооперации.

Ранее сообщалось, что проект агропромышленного парка будет реализован в 2019.