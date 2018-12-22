Facebook разработает криптовалюту для переводов в WhatsApp

Компания Facebook в данный момент трудится над созданием криптовалюты, которая предназначена для денежных переводов в мессенджере WhatsApp.

Как сообщает Bloomberg, токен буде привязан к американскому доллару. В первую очередь доступ к переводам криптовалюты получат жители Индии. Это связано с популярностью WhatsApp в стране — в 2017 году в Индию через мессенджер было переведено $69 млрд.

По данным агентства, Facebook пока далек от выпуска крипты, так как компания все еще работает над стратегией для защиты стоимости новой валюты.

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