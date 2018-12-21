Владелица сети «АндерСон» рассказала о захвате своего кафе бандитами

Основательница и владельца сети «АндерСон» Анастасия Татулова рассказала о захвате московского кафе рядом со станцией метро «Тульская» бандитами».

«Помещение захвачено бандитами. Вход охраняет ЧОП. Бандиты говорят «давайте деньги, тогда откроем»… Девяностые вернулись в мою жизнь...», — написала она в Facebook.

По ее словам, в правоохранительных органах ей посоветовали договариваться «с теми, кто захватил».

«И вы знаете сегодня (в четверг — прим. ред.) я заплатила им деньги, но кафе пока так и стоит закрытое. С продуктами внутри. Все праздники оттуда перенесены. Убытки огромны», — подытожила Татулова.



Ранее Татулова рассказывала в интервью «Реальному времени» о конфликте с казанскими франчайзи, когда сеть забрала франшизу у партнеров.