Ак Барс Банк предлагает новые возможности Программы лояльности

В Программе лояльности Ак Барс Банка доступны три новые возможности для клиентов: программа расширяет свое действие на держателей карт Visa, появились «Универсальные мили», а также упрощен вход на сайт программы лояльности через мобильное приложение Ак Барс Онлайн 3.0 (6+).

Держатели карт Visa Platinum Evolution и Visa Platinum, выдаваемых в рамках пакета «Премиум», теперь тоже могут воспользоваться преимуществами Программы лояльности Ак Барс Банка. Она позволяет выбирать и привязывать к карте бонусные программы и копить баллы у партнеров банка, среди которых сеть магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «М.Видео», авиакомпания «S7», страховая компания «Альфа-страхование», аптеки «36,6» и «Горздрав» и социальная сеть «Одноклассники». Список программ постоянно расширяется.



Также совместно с сервисом для путешественников OneTwoTrip Ак Барс Банк запустил собственную бонусную программу — «Универсальные мили». Пользователи карт Visa могут подключиться к программе и накапливать до 2% от суммы покупок по карте вместо стандартных до 1,25% по кешбэку. Использовать универсальные мили можно для оплаты авиа- и ж/д билетов и бронирования гостиниц на сайте программы. Если имеющихся универсальных миль будет недостаточно для покупки, то можно воспользоваться собственными средствами на банковской карте.



Войти на сайт Программы лояльности стало проще. Если при входе через web-браузер клиент забыл логин и пароль от личного кабинета Ак Барс Онлайн, то можно воспользоваться реквизитами банковской карты. Также вход в программу лояльности доступен через мобильное приложение Ак Барс Онлайн 3.0 в разделе «Ещё» — «Акции» без дополнительного ввода логина и пароля.



Подключиться к программе лояльности Ак Барс Банка можно на сайте. Бонусы или мили по программе начисляются ежемесячно, не позднее 20 числа месяца после совершения покупок по карте. Ограничений по максимальному количеству полученных бонусов или миль нет. Новым пользователям программы лояльности после совершения первой операции по карте начисляются приветственные бонусы/мили.





ПАО «АК БАРС» БАНК

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