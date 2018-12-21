Вице-губернатор Петербурга: готов уйти в отставку, но не буду работать с Андреевой

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что не станет работать по проблемам дольщиков с активисткой Аллой Андреевой. Он подчеркнул, что готов даже уйти в отставку.

«Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку», — написал чиновник в Facebook.

По его словам, деятельность Андреевой «напоминает самопиар», а сама активистка обманутой дольщицей не является.

Напомним, что накануне на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина слово досталось Андреевой. Она попросила главу государства вникнуть в проблемы дольщиков Петербурга. По ее словам, власти не решают их ситуацию годами. Также активистка заявила, что из-за ее деятельности неизвестные убили ее мужа.

Ранее Албин признал, что выдумал историю с бакланами, повредившими «Зенит-Арену». Так он объяснил необходимость дополнительного выделения средств на строительство стадиона.