Типография Дмитрия Ананьева прекратит работу с 2019 года из-за долгов в 2,6 млрд рублей

Типография «Экстра-М» с начала 2019 года прекратит работу из-за накопившихся перед банками долгов в 2,6 млрд рублей.

По словам источников «Ведомостей», о закрытии предприятия клиентов на этой неделе уведомил исполнительный директор типографии Константин Чуев.

«Экстра-М» — одна из крупнейших газетных типографий России. В ней печатаются «Российская газета», московская версия газеты Metro, «Культура», «Правда», «Гудок», «Ведомости» и другие.

Типография принадлежит бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву. Кредитором «Экстра-М» выступал этот же банк. Летом типографию признали банкротом. В прошлом году «Экстра-М» получила убыток в 273 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Ананьев собирается продать девелоперскую группу, типографию и агрохолдинг.