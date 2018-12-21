Роскомнадзор начал проверки в отношении BBC

Роскомнадзор начинает проверки канала BBC World News в связи с решением британского медиарегулятора Ofcom по RT.

«В связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания, Роскомнадзор начинает проведение контрольных мероприятий в отношении канала BBC World News, распространяемого на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также на предмет соответствия материалов российскому законодательству будут проверены ресурсы BBC в интернете.

Весной 2018 года Ofcom инициировал расследования по 10 материалам RT, привязав семь из них к событиям в британском Солсбери. Накануне, 20 декабря, регулятор объявил, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах.

