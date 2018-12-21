Центробанк отозвал лицензии у двух банков

Банк России приказом от 21 декабря 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО «Донхлеббанк» (Ростов-на-Дону) и АО АКБ «Руссобанк» (Москва).



В деятельности «Донхлеббанка» регулятор выявил признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. ЦБ РФ направит информацию об операциях банка, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, в правоохранительные органы.

В деятельности «Руссобанка» установлены неоднократные нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов. Банк также был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.



Ранее Банк России аннулировал лицензии сразу у трех банков: у краснодарского АО CDB Bank и двух московских банков — КБ «Экономикс-банк» и АО КБ «Златкомбанк».