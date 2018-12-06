Центробанк отозвал лицензии у трех банков

Банк России аннулировал с 6 декабря 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у краснодарского АО CDB Bank и двух московских банков — КБ «Экономикс-банк» и АО КБ «Златкомбанк».



Все три кредитные организации входили в топ-500 банковской системы РФ, следует из сообщений Банка России.

Лицензии CDB Bank и «Экономикс-банка» аннулированы в связи с решением кредитных организаций о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации. При этом банки располагают достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

В деятельности «Златкомбанка» регулятор установил неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ. Отмечается, что банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и был вовлечен в проведение сомнительных операций.