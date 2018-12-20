ЕСПЧ присудил казанцу 20 тыс. евро за избиение полицейскими бывшего ОП «Дальний»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) утвердил мировое соглашение между правительством России и казанцем Рафаэлем Сафиным, которого избили два сотрудника бывшего отдела полиции «Дальний» (в настоящее время ОП «Сафиуллина»).

Как сообщает международная правозащитная группа «Агора», Минюст России должен выплатить Сафину 20 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда.



«Факт незаконного привлечения Сафина к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления, задержания его и доставления в ОП нарушили его личные права. Версия полицейских является способом уйти от ответственности и противоречит объективным доказательствам, имеющимся в деле. Никаких предметов, «похожих на оружие», на месте задержания Сафина обнаружено не было. Таким образом, утверждения полицейских являются голословными», — сообщил юрист Андрей Сучков.

Инцидент произошел 16 августа 2014 года в Казани. Участковые устроили погоню за молодым человеком с применением оружия, а когда тот по команде полицейских лег на землю, избили казанца и надели наручники. Эпизод зафиксировала камера наблюдения, установленная на здании близлежащего магазина.

«Даже после того, как сотрудники полиции убедились, что допущена ошибка и заявитель не является лицом, находящимся в розыске, правоохранители не сняли с заявителя наручники, заставляли его стоять на коленях, угрожали пистолетом», — отмечается в жалобе, направленной в ЕСПЧ.



В результате у потерпевшего были зафиксированы кровоподтеки лица и грудной клетки, а также ссадины правого коленного сустава.



В октябре 2016 года уголовное дело было прекращено ввиду отсутствия в действиях участковых состава преступления. После этого казанец подал жалобу в ЕСПЧ.

В ноябре прошлого года Верховный суд РТ назначил Сафину компенсацию в 10 тыс. рублей.