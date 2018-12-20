Путин: «Как порядочный человек я должен буду когда-нибудь жениться»

На большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист Life.ru спросил главу государства о том, когда он снова женится.

Глава государства спросил корреспондента о том, женат ли он сам. Тот ответил утвердительно.

«Вот видите, он женат и хочет, чтобы мне было так же, как ему», — пошутил президент.

Он также добавил: «Хотя, как порядочный человек, я должен буду это сделать когда-нибудь».

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