Мэр Перми назначил нового главу департамента ЖКХ

Начальником департамента ЖКХ администрации Перми назначен Александр Власов. Соответствующее распоряжение подписал глава города Дмитрий Самойлов.

Ранее Власов занимал должность первого заместителя главы администрации Ленинского района города. В настоящее время он уже приступил к исполнению своих обязанностей на новом месте, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, предыдущий начальник департамента ЖКХ города Сергей Романов был уволен после прямого эфира губернатора Пермского края Максима Решетникова в Instagram. Глава региона был недоволен работой ведомства, в том из-за срыва отопительного сезона в Перми.