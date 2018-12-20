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Мэр Перми назначил нового главу департамента ЖКХ

11:02, 20.12.2018

Начальником департамента ЖКХ администрации Перми назначен Александр Власов. Соответствующее распоряжение подписал глава города Дмитрий Самойлов.

Ранее Власов занимал должность первого заместителя главы администрации Ленинского района города. В настоящее время он уже приступил к исполнению своих обязанностей на новом месте, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, предыдущий начальник департамента ЖКХ города Сергей Романов был уволен после прямого эфира губернатора Пермского края Максима Решетникова в Instagram. Глава региона был недоволен работой ведомства, в том из-за срыва отопительного сезона в Перми.

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