Фонд ОМС Татарстана об очередях на офтальмологические операции: «Деньги есть»

Директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РТ» Алсу Мифтахова прокомментировала очереди на офтальмологические операции в республике.



Депутата от КПРФ Хафиз Миргалимов задал вопрос о причинах, по которым очередь на операции, оплачиваемые за счет средств ОМС, растянулась в Татарстане на несколько лет. По его словам, на сегодня очередь превышает 16,7 тыс. человек. При этом ежегодно делается всего около 3 тысяч операций.

«Деньги есть — оплатить операции можно с межбюджетных трансфертов!» — ответила Мифтахова, уточнив, что ежемесячно из фонда выплачивается за офтальмологические операции по 50—60 млн рублей.

«Она хочет сказать, что фонд готов оплатить операции. Операций мало делается», — уточнил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.