Сегодня в Татарстане ожидается слабый снег и до -16 градусов

В среду, 19 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами слабый снег. На дорогах гололедица. Утром в отдельных районах туман.

Ветер северо-западный слабый, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем от -11 до -16 градусов. В Казани днем ожидается от -12°С до -14°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -11°С до -16°С.