Иван Едешко и «Уфимец» посмотрят фильм «Движение вверх»

21 декабря, в день 127-летия баскетбола, в уфимском кинокомплексе баскетболисты «Уфимца» вместе с олимпийским чемпионом Иваном Едешко вспомнят легендарную победу сборной СССР на Олимпиаде-1972. Они посмотрят картину «Движение вверх».

«Иван Иванович и фильм с нами посмотрит, и автограф-сессию проведет, и впечатлениями от исторического матча обязательно поделится. А вечером поддержит «Уфимец» в матче с молодежкой краснодарского «Локомотива-Кубань», — сообщает пресс-служба башкирской команды.

Накануне «Уфимец» одержал 14-ю победу в 16 матчах чемпионата Суперлиги-2 — на этот раз вторую над майкопским «Динамо-МГТУ» со счетом 100:64 (первая игра — 102:83) и уверенно лидирует в турнире.