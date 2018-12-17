В Казани презентовали новую Mazda 6

На днях компания «ТрансТехСервис» в Казани презентовала обновленный седан Mazda 6.

Посмотреть и оценить рестайлинговую модель пришли более сотни поклонников марки и просто автолюбители.

Обновления коснулись как внешнего вида (дизайн задних фар, бампера и т. д.), так и «начинки». Mazda в максимальной комплектации отличается более качественной отделкой салона, увеличенным до 8 дюймов бортовым экраном и повышенной шумоизоляцией.

Первые 6 автомобилей российской отверточной сборки уже прибыли в столицу Татарстана и переданы владельцам, сделавшим предзаказ на них почти полгода назад.

«Покупательский интерес к новой Mazda огромный. Мы объясняем клиентам, что заказ придется ждать 2-3 месяца после внесения предоплаты, и они охотно на это соглашаются», — прокомментировали специалисты автохолдинга.

Со слов представителя ТТС, казанцы активно заказывают новую «шестерку» в 3 комплектациях: Active, Supreme и Supreme Plus. Базовая комплектация Drive с двухлитровым двигателем наименее популярна, т. к. при относительно небольшой доплате выгоднее приобретать Active с расширенным набором полезных и функциональных опций. Популярные цвета — лидерский красный и выдержанный серый.





Партнерский материал