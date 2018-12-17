Уфимцы помогли выиграть Турнир четырех наций в Плимуте

В американском городе Плимут завершился Турнир четырех наций среди игроков до 17 лет. Триумфатором престижного международного форума стала юниорская сборная России под руководством Сергея Голубовича. В финальном матче наши хоккеисты одержали победу в овертайме над сверстниками из США — 3:2.

Главными героями встречи стали воспитанники СДЮШОР «Салават Юлаев» и игроки «Толпара» защитник Шакир Мухамадуллин и нападающий Александр Пашин, сообщает пресс-служба уфимской команды из Континентальной хоккейной лиги.

На счету уфимского форварда две результативные передачи, а оборонец Мухамадуллин забил победный гол в овертайме.