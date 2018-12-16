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Суд в США признал реформу здравоохранения Обамы неконституционной

03:28, 16.12.2018
Суд в США признал реформу здравоохранения Обамы неконституционной
Фото: pixabay.com

Суд в Техасе признал неконституционным закон о защите пациентов и доступном здравоохранении (Patient Protection and Affordable Care Act), который принял экс-президент США Барак Обама.

Закон, известный как «Обамакер», предоставлял субсидии малоимущим на врачебную помощь и резко увеличил число граждан со страховкой, сделав ее обязательной, сообщает The Wall Street Journal.

При этом критики называли реформу слишком дорогостоящей для бюджета, граждан и для среднего бизнеса, который обязали страховать сотрудников.

«Вау, но неудивительно, что «Обамакер» признали неконституционным», — написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

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