Новости

16:42 МСК Все новости
Новости раздела

В Татарстане открыли два новых ледовых дворца

15:16, 15.12.2018
В Татарстане открыли два новых ледовых дворца
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане открыли два ледовых дворца — «Суворовец» на территории Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ и «Алтын Барс» в Дрожжановском муниципальном районе.

«В республике уделяют большое внимание физической культуре и спорту, не является исключением и хоккей», — говорится в сообщении пресс-службы президента Татарстана.

В открытии арен принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин. Отмечается, что сейчас в республике 43 крытых ледовых дворца. Хоккеем в Татарстане занимаются более 31 тыс. человек.

Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты