В Татарстане открыли два новых ледовых дворца

В Татарстане открыли два ледовых дворца — «Суворовец» на территории Казанского суворовского военного училища Министерства обороны РФ и «Алтын Барс» в Дрожжановском муниципальном районе.



«В республике уделяют большое внимание физической культуре и спорту, не является исключением и хоккей», — говорится в сообщении пресс-службы президента Татарстана.

В открытии арен принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин. Отмечается, что сейчас в республике 43 крытых ледовых дворца. Хоккеем в Татарстане занимаются более 31 тыс. человек.