В Казань прибыл первый международный поезд из Минска

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ

Сегодня вечером в Казань прибыл первый международный поезд из Минска. Состав будет ходить круглогодично один раз в неделю через Смоленск, Тулу, Ряжск, Пензу, Сызрань и Ульяновск. Кроме того, предусмотрены беспересадочные вагоны в столицу РТ из Гомеля и Бреста.



— Из Минска поезд отправляется по средам в 21.55 и прибывает в Казань в пятницу в 17.53. Из столицы Татарстана состав отправляется по субботам в 7.43 и будет приезжать в белорусскую столицу в понедельник в 5.13. Время в пути составляет 44 часа, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Миндортранса РТ.

Встретивший первый поезд из Минска начальник управления транспорта Миндортранса РТ Алексей Сидоров отметил, что рейс способствует укреплению международных связей и развитию двусторонних отношений. По словам главного инженера Минского вагонного участка УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» Александра Пашика, на первый рейс приобретено 195 билетов.

