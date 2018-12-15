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Казанский Департамент продовольствия будет кормить школьников Нижнекамска за 200 миллионов рублей

03:32, 15.12.2018

Администрация Нижнекамского района подвела итоги двух тендеров на организацию школьного питания. Контракты более, чем на 200 млн рублей достались АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани».

Сумма по одному из тендеров составляет 109,2 млн рублей, а по второму – еще 92,2 млн рублей.

Сами конкурсы были объявлены еще 19 ноября. Указанную сумму бывший казанский МУП получит за полгода: питание должно поставляться в период с 9 января по 31 мая 2019 года.

Завтрак для городских школьников обойдется в 55-60 рублей, двухразовое питание – в 80-90 рублей, пятиразовое питание в школе-интернате – в 134 рубля на человека в день.

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