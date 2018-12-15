Казанский Департамент продовольствия будет кормить школьников Нижнекамска за 200 миллионов рублей

Администрация Нижнекамского района подвела итоги двух тендеров на организацию школьного питания. Контракты более, чем на 200 млн рублей достались АО «Департамент продовольствия и социального питания Казани».

Сумма по одному из тендеров составляет 109,2 млн рублей, а по второму – еще 92,2 млн рублей.



Сами конкурсы были объявлены еще 19 ноября. Указанную сумму бывший казанский МУП получит за полгода: питание должно поставляться в период с 9 января по 31 мая 2019 года.

Завтрак для городских школьников обойдется в 55-60 рублей, двухразовое питание – в 80-90 рублей, пятиразовое питание в школе-интернате – в 134 рубля на человека в день.