«Детский мир» открыл первый магазин в Бугульме

Сеть магазинов «Детский мир» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) открыла первый супермаркет в Бугульме. Он расположился в торговом центре «Эссен» на улице Ленина.

В то же время ретейлер открыл шестой магазин в Казани, пишет «Коммерсант». Компания осваивает площади ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте.

Таким образом, «Детский мир» к настоящему времени имеет 14 магазинов в Татарстане.

Напомним, что в конце ноября стояло известно о возможной покупке доли в «Детском мире» миллиардером Михаилом Гуцериевым. Сообщалось, что он может стать совладельцем 52,1% акций компании.