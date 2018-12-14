«Детский мир» открыл первый магазин в Бугульме
Сеть магазинов «Детский мир» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) открыла первый супермаркет в Бугульме. Он расположился в торговом центре «Эссен» на улице Ленина.
В то же время ретейлер открыл шестой магазин в Казани, пишет «Коммерсант». Компания осваивает площади ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте.
Таким образом, «Детский мир» к настоящему времени имеет 14 магазинов в Татарстане.
Напомним, что в конце ноября стояло известно о возможной покупке доли в «Детском мире» миллиардером Михаилом Гуцериевым. Сообщалось, что он может стать совладельцем 52,1% акций компании.БизнесРозничная торговля Татарстан
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