Новости бизнеса

15:04 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

«Детский мир» открыл первый магазин в Бугульме

14:19, 14.12.2018
«Детский мир» открыл первый магазин в Бугульме
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Сеть магазинов «Детский мир» (входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова) открыла первый супермаркет в Бугульме. Он расположился в торговом центре «Эссен» на улице Ленина.

В то же время ретейлер открыл шестой магазин в Казани, пишет «Коммерсант». Компания осваивает площади ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте.

Таким образом, «Детский мир» к настоящему времени имеет 14 магазинов в Татарстане.

Напомним, что в конце ноября стояло известно о возможной покупке доли в «Детском мире» миллиардером Михаилом Гуцериевым. Сообщалось, что он может стать совладельцем 52,1% акций компании.

БизнесРозничная торговля Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок