Михаил Гуцериев может стать владельцем «Детского мира»

Михаил Гуцериев может стать владельцем 52,1% акций «Детского мира».



Сегодня АФК «Система» «принципиально» договорилась о продаже доли в «Детском мире». По словам основного владельца корпорации Владимира Евтушенкова, сделка может состояться до конца этого года или в начале 2019 года.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на одного из менеджеров «Системы», покупателем акций «Детского мира» может стать Михаил Гуцериев и его финансовая группа «Сафмар». Другой собеседник уточнил, что претендентов на «Детский мир» как минимум двое, но «ближе всех действительно Гуцериев».

По данным на открытии торгов на Московской бирже, сегодня 52,1% акций «Детского мира» стоили почти 35,5 млрд рублей.

На новостях о сделке акции АФК «Система» на Московской бирже по состоянию на 17.02 мск выросли в цене на 6,49%, до 8,27 руб., «Детского мира» — на 3,14%, до 92,68 рубля.



Напомним, что Владимир Евтушенков допустил возможность продажи контрольного пакета «Детского мира» еще в мае этого года.