Средний чек на предновогодние корпоративы в ресторанах Казани составил около 2,5 тысячи рублей

Средний чек на предновогодние корпоративы в ресторанах Казани в 2018 году составил около 2,5 тыс. рублей с человека.

При этом цены варьируются от 700 рублей до 5 тыс. рублей. Годом ранее новогодний вечер обошелся бы в среднем на 100 рублей дешевле.

Средний «безалкогольный чек» стоит 2,3 тыс. рублей. Стоимость корпоратива «без Снегурочки» в 93 казанских заведениях составляет 2,2 тыс. рублей с человека. Если в пакет услуг ресторана входит «Снегурочка и шампанское», средний чек возрастает почти до 3 тыс. рублей.

Стоит отметить, что 100 казанских заведений включают в стоимость корпоративов новогоднюю программу, из них полный пакет услуг (танцы, водка, Снегурочка, Дед Мороз, музыка и «шутки ведущего») предоставляет лишь половина.

Подробнее о стоимости предновогодних корпоративов в казанских ресторанах — читайте в материале «Реального времени».