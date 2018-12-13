Счетная палата назвала провальной реформу в строительстве

Счетная палата назвала безрезультатной реформу ценообразования в строительстве. Для реформы до сих пор не подготовлена необходимая нормативная база и «дорожная карта», а методики либо нужно дорабатывать, либо они не разработаны вовсе.

По словам главы СП Алексея Кудрина, вопрос ценообразования влияет на все бюджетные стройки и стоимость проектно-сметной документации.

«Несмотря на длительный временной период и значительный объем затраченных средств, реформа не принесла ожидаемых результатов: новая система определения сметной стоимости строительства, основанная на «ресурсном» методе, не готова», — сообщает ТАСС.

Глава ведомства Алексей Кудрин подчеркнул, что вопрос ценообразования влияет на все бюджетные стройки и стоимость проектно-сметной документации.

Как пишет РБК, Минстрой России признал неэффективными только часть механизмов, разработанных в рамках реализации реформы. При этом в ведомстве отметили, что разработали меры и направили предложение в правительство, чтобы уточнить и оптимизировать эти механизмы.



Ранее Счетная палата признала убыточной для государства конфискацию имущества. По итогам прошлого года расходы Росимущества на хранение конфиската превысили доходы от его продажи.