Путин призвал молодежь не идти в бизнес ради «заколачивания бабок»

Президент России Владимир Путин призвал молодежь заниматься бизнесом не ради «заколачивания бабок», а чтобы оставить после себя значимый результат.



«Только тогда ты можешь понять, что ты потратил жизнь не напрасно, а не просто, извините за моветон, бабки заколачивал, неизвестно, куда их деть потом», — приводит ТАСС слова президента.

Путин отметил, что бизнесмена делает счастливым осознание того, что продукт, который он создал и производит, останется «навсегда или надолго». Он также попросил отойти от мысли, что «бизнес — это жульничество», как считали люди 10—20 лет назад.

Ранее Путин рассказал, что доволен выбранной профессией и повторил бы выбор, если бы смог вернуться в прошлое и поменять решение.