Путин призвал молодежь не идти в бизнес ради «заколачивания бабок»
Президент России Владимир Путин призвал молодежь заниматься бизнесом не ради «заколачивания бабок», а чтобы оставить после себя значимый результат.
«Только тогда ты можешь понять, что ты потратил жизнь не напрасно, а не просто, извините за моветон, бабки заколачивал, неизвестно, куда их деть потом», — приводит ТАСС слова президента.
Путин отметил, что бизнесмена делает счастливым осознание того, что продукт, который он создал и производит, останется «навсегда или надолго». Он также попросил отойти от мысли, что «бизнес — это жульничество», как считали люди 10—20 лет назад.
Ранее Путин рассказал, что доволен выбранной профессией и повторил бы выбор, если бы смог вернуться в прошлое и поменять решение.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым