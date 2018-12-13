ГИБДД разрешит водителям не брать с собой права

Начальник ГИБДД России Михаил Черников рассказал, что после введения электронных водительских документов и свидетельств о транспортном средстве, россиянам можно будет управлять машиной без документов.

По его словам, в 2019 году ведомство определится с «форматом» таких документов.



«Бумажные документы останутся как юридически значимые, но при движении можно будет использовать их в электронном виде», — цитирует Черникова «Коммерсант».

В настоящее время Госавтоинспекция закупила и направила в региональные подразделения 21,7 тыс. специальных планшетов, способных определять по фотографии личность человека.



«Программный продукт сделан таким образом, что мы уже можем сфотографировать водителя и видеть выгрузку информации по нему, его историю, все вопросы, которые ему предъявляются при дорожном движении», — сказал Черников, отметив, что данная технология пока только тестируется.



Ранее начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин рассказал, что ГИБДД ввела мораторий на поправки в правила дорожного движения.