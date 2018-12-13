ГИБДД ввела мораторий на поправки в правила дорожного движения

Госавтоинспекция России ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения (ПДД).

«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс», — рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.



При этом он отметил, что что временный запрет на внесение изменений в ПДД касается только МВД и не относится к другим ведомствам, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что ГИБДД планирует отложить введение новых автомобильных номеров. Новые номерные знаки предполагалось внедрить с 1 января 2019 года, когда вступит в силу специальный ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств».