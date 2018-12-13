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В Казань 14 декабря прибудет первый международный поезд из Минска

09:59, 13.12.2018
В Казань 14 декабря прибудет первый международный поезд из Минска
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Белорусская железная дорога открыла рейс из Минска в Казань.

Первый поезд из Белоруссии в столицу Татарстана отправился в минувшую среду и прибудет на станцию назначения 14 декабря. Время в пути из Минска в Казань составляет 43 часа 58 минут, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (филиал ОАО «РЖД»).

На сайте Белорусских железных дорог уточняется, что поезд будет курсировать круглогодично один раз в неделю, отправляясь из Минска по средам и прибывая в Казань в пятницу. Из Казани поезд будет выходить по субботам и прибывать в Минск по понедельникам.

В России маршрут пройдет через Смоленск, Тулу, Ряжск, Пензу, Сызрань и Ульяновск.

Ранее в РЖД сообщили о запуске с 9 декабря прямого сообщения между Казанью и Минском.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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