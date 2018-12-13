Владимир Чуриков в ближайшее время покинет пост прокурора Москвы — СМИ

Владимир Чуриков покинет пост прокурора Москвы до начала новогодних праздников сразу после выхода из отпуска.

Как сообщает источник «Коммерсанта», Чуриков перейдет на другую работу, не связанную с надзорной деятельностью.

Временно исполняющим обязанности назначат его первого заместителя Олега Монакова, который до назначения на должность зампрокурора в марте 2017 года работал в надзорных органах Подмосковья. При этом собеседник газеты не смог уточнить, ожидает ли Монакова повышение или нет.

Имя нового прокурора Москвы станет известно лишь в конце января — начале февраля.

Владимир Чуриков работает в органах прокуратуры с 1983 года. До назначения в 2015 году указом президента на должность прокурора Москвы возглавлял прокуратуру Волгоградской области.

Ранее «Реальное время» писало, что главным прокурором Набережных Челнов стал Дмитрий Ерпелев.