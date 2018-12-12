«Роснефть» заставила иностранную компанию разделить с ней санкционные риски

«Роснефть» смогла заставить иностранную компанию разделить ее санкционные риски. Это первый случай, когда согласие контрагента «Роснефти» на «антисанкционную оговорку» официально подтверждено.



Речь идет об оговорке в договоре на оказание консультационных услуг с нефтяной компанией PwC стоимостью 1,18 млн рублей. Согласно документу, консультант обязан заплатить «Роснефти» штраф, если контракт не удастся исполнить из-за санкций, пишет The Bell.

Отмечается, что контракт был заключен в декабре 2017 года, а сейчас «Роснефть» собирается заключить контракт заново. Ранее «Роснефть» потребовала аналогичных условий от иностранных покупателей своей нефти.

Ранее суд Европейского союза отказал «Роснефти», которая просила отменить введенные еще в 2014 году санкции. В компании считают, что причин для введения санкций не было, так как компания не участвовала в принятии политических решений. Ранее Европейский суд Люксембурга также признал санкции ЕС против «Роснефти» обоснованными.