В Казани осудили активиста ВТОЦ за проведение митинга в День республики

Вахитовский райсуд Казани назначил активисту ВТОЦ Равилю Мухаметзянову 36 часов обязательных работ за проведение митинга в День республики.

Мухаметзянов признан виновным по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка его организации).

30 августа в сквере Тинчурина он проводил митинг, посвященный годовщине принятия декларации о государственном суверенитете Татарстана.

Акция была согласована с властями, однако несколько месяцев спустя правоохранительные органы сочли прозвучавшие на мероприятии лозунги о «независимости татар» несоответствующими заявленной теме, передает «Коммерсант».



В итоге суд назначил активисту 36 часов обязательных работ. Во ВТОЦ это решение намерены обжаловать.

Стоит отметить, что Мухаметзянов выступал в суде на татарском языке, а также требовал переводить ему с русского выступление судьи. За услуги переводчика федеральный бюджет заплатит 1 тыс. рублей.

Ранее ВТОЦ подал в суд из-за отказа властей согласовывать акцию в память о погибших при взятии Казани.