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В Казани осудили активиста ВТОЦ за проведение митинга в День республики

09:57, 12.12.2018 3
В Казани осудили активиста ВТОЦ за проведение митинга в День республики
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Вахитовский райсуд Казани назначил активисту ВТОЦ Равилю Мухаметзянову 36 часов обязательных работ за проведение митинга в День республики.

Мухаметзянов признан виновным по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка его организации).

30 августа в сквере Тинчурина он проводил митинг, посвященный годовщине принятия декларации о государственном суверенитете Татарстана.

Акция была согласована с властями, однако несколько месяцев спустя правоохранительные органы сочли прозвучавшие на мероприятии лозунги о «независимости татар» несоответствующими заявленной теме, передает «Коммерсант».

В итоге суд назначил активисту 36 часов обязательных работ. Во ВТОЦ это решение намерены обжаловать.

Стоит отметить, что Мухаметзянов выступал в суде на татарском языке, а также требовал переводить ему с русского выступление судьи. За услуги переводчика федеральный бюджет заплатит 1 тыс. рублей.

Ранее ВТОЦ подал в суд из-за отказа властей согласовывать акцию в память о погибших при взятии Казани.

Общество Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:11
    "сочли прозвучавшие на мероприятии лозунги о «независимости татар» несоответствующими заявленной теме," Значит при подаче заявки говорил одно а по факту выступал с другими лозунгами. Это простым языком называется обманул. Лгунишке будет на пользу поработать на общественных работах.
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  • Анонимно 10:19
    Татарстану надо брать пример с чеченцев. они все совещание , собрание проводят только на родном чеченском языке. я вот тоже везде разговариваю на татарском , в полиции , прокуратуре , магазинах больницах , в разных учреждениях. Рамил Хасанов
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    Анонимно 10:45
    по комментарию заметно.
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