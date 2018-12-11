Венедиктов: формируется новая Волжская Булгария

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в интервью главреду Esquire Сергею Минаеву назвал главной угрозой для России национальные меньшинства и республики и увидел угрозу формирования новой Волжской Булгарии.

«Года два назад я беседовал с человеком, занимающим высокий пост в правоохранительных органах, он сказал: «Ты знаешь, как быстро строятся мечети в Поволжье? Знаешь, что туда ходит только молодежь?». Это у нас бабушки в платочках, а там только молодые. Там зреет», — приводит издание слова Венедиктова.

После этого на вопрос Минаева, формируется ли новая Волжская Булгария, Венедиктов ответил: «Да». Главред «Эха» также назвал ошибкой политику нынешней администрации по борьбе с национальными языками.

«Давай вспомним 1917 год: политика Александра III по языкам привела к тому, что двадцать лет спустя революцию поддержали все национальные меньшинства в стране. Они видели в русском империализме угрозу их культуре. И то же самое случилось в 1990-е», — пояснил Венедиктов.

Ранее основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский выступил против обязательного изучения татарского языка.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. В соответствии с документом русский язык останется обязательным предметом во всех школах страны. При этом учащиеся смогут выбрать конкретный язык как родной.