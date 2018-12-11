Полиция и ФСБ пришли с обысками в ФАС

Сотрудники полиции и ФСБ провели обыски в здании Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в Москве и допросили сотрудников ведомства.



Поводом для обысков стало дело о крупном мошенничестве, по которому в сентябре был задержан певец и шоумен Арэй Балевский, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По данным следствия, Балевский предложил дагестанской компании «Каспэнергосбыт» решить спор с ФАС по тарифам на электроэнергию.

За свои услуги он просил 1,8 млн долларов, не имея реальных связей в ведомстве. Певца задержали при получении муляжа, имитирующего миллион долларов.

При этом РБК сообщает, что следственные мероприятия связаны с делами и решениями Федеральной службы по тарифам за 2012—2014 годы, чьи полномочия были переданы ФАС в 2015 году.

Ранее суд в Москве отправил под арест обвиняемого во взяточничестве главу управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Дагестану Кубасая Кубасаева.