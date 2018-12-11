Димитрис Прифтис: «Нам неважно с какой разницей побеждать «Уникаху», все начинается с 0:0»

Фото: "Реальное время"

Главный тренер УНИКСа во время открытой для СМИ тренировки, поделился мыслями о предстоящем ответном матче против испанской «Уникахи».

— Мы хотим выиграть! Нам не важно, на три очка или на одно больше мы заработаем, ведь проиграли мы уже в овертайме, и любой победы будет достаточно, чтобы обойти «Уникаху». Для нас все начинается со счета 0:0.

Мы будем играть против очень хорошей командой, с атакующей философией игры. У них одна из лучших в Европе атак, и мы должны сосредоточиться на игре на своей половине и попытаться сдержать их 17-й номер (лидер команды грузинский центровой Гиорги Шермандини, — прим. ред.) а так же нужно держать их на низкой отметке набранных очков, — приводит слова Прифтиса корреспондент «Реального времени».

Напомним, первый матч в октябре казанцы проиграли в овертайме 82: 80 (16:16, 20:17, 12:19, 22:18, 12:10). Ответный матч состоится завтра, 12 декабря, в «Баскет Холле» и стартует в 19.00 по московскому времени.