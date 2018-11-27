Михаил Ходорковский выступил против обязательного изучения татарского языка

Основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский ответил на вопрос, должны ли власти делать изучение татарского обязательным.

«Ну я плохой эксперт в этом вопросе, потому что для меня самого иностранные языки всегда представляют огромную трудность», — рассказал Ходорковский в в интервью телеканалу «Настоящее Время», отвечая на вопрос «Idel.Реалии». При этом в самом видео телеканала этого фрагмента нет.

Ходорковкий отметил, что каждый выученный язык — это большое преимущество для любого человека.

«Но заставлять что-либо делать детей я считал бы нужным в самую последнюю очередь», — считает Ходорковский.

Тем не менее, по его словам, не стоит спокойно относиться к тому, что дети, их родители не выбирают изучение своего этнического языка, языка своей этнической группы.

«Мы можем потерять культуру, один из элементов большой российской культуры. Может быть, стоит приложить гораздо большие усилия в том, чтобы не заставить, но убедить детей и их родителей все-таки изучать родной язык», — подчеркнул основатель «Открытой России».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об изучении родных языков. В соответствии с документом, русский язык останется обязательным предметом во всех школах страны. При этом учащиеся смогут выбрать конкретный язык как родной.

