Операционная прибыль Альфа-Банка в Татарстане за 9 месяцев выросла до 2,5 млрд рублей

По итогам 9 месяцев 2018 года операционная прибыль Альфа-Банка в Татарстане выросла на 16% в годовом выражении — до 2,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Общий кредитный портфель банка в регионе увеличился на 20% — до 92,8 млрд рублей. В том числе на долю корпоративного портфеля на 1 октября приходится 85,4 млрд, на долю розничного — 7,4 млрд рублей.

Объем клиентских средств на депозитах и текущих счетах достиг 44,3 млрд рублей. В частности, средства организаций выросли до 37 млрд рублей, средства физических лиц составили 7,3 млрд рублей.