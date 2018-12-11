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В Уфе пройдет Международный форум боевых искусств

09:37, 11.12.2018

Международный форум боевых искусств пройдет в Башкортостане с 14 по 17 декабря. Соревнования под эгидой Российского союза боевых искусств примет уфимский СДК «Динамо».

«В форуме принимают участие более двух тысяч спортсменов — представители различных школ единоборств, они приедут более чем из 40 регионов России и ряда стран зарубежья», — рассказали организаторы форума на пресс-конференции в информационном агентстве «Башинформ».

В программе форума — Всероссийский мастерский турнир по всестилевому каратэ, открытый национальный чемпионат и первенство по боевым единоборствам, открытые турниры, семинары и мастер-классы по борьбе на поясах, ушу таолу, ушу саньда, восточному боевому единоборству, самбо, тайскому боксу, кикбоксингу, тхэквондо, айкидо и другим видам боевых искусств.

Спорт Башкортостан
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