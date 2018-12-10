СМИ нашли россиянина, предлагавшего Трампу встречу с Путиным

The Washington Post назвала имя россиянина, который предлагал юристу президента США Дональда Трампа Майклу Коэну провести встречу и обещал «политическую синергию» на уровне властей.



Им мог быть российский тяжелоатлет и ныне предприниматель Дмитрий Клоков, сообщает The Washington Post со ссылкой на судебные документы о расследовании вмешательства России в выборы США.

Всего в документах отмечаются факты контактов россиян перед выборами 2016 года по меньшей мере с 14 представителями команды Трампа. При этом спецпрокурору Роберту Мюллеру пока не удалось обнаружить, что какое-то конкретное взаимодействие привело к координации между предвыборным штабом Трампа и Россией.

Но экс-сотрудники Белого дома отмечают, что такое большое количество контактов с представителями «иностранного государства-противника» очень необычно.