Если вы руководитель, приходите на бизнес-конференцию в Казани

Фото: предоставлено компанией «Элефант»

Где казанцы смогут повысить свои профессиональные навыки? На конференции «Формула бизнеса» 13 декабря! Это место встречи руководителей, которые мечтают увеличить эффективность бизнеса и своей команды.

Управленцев прокачают популярные в России бизнес-тренеры: Мира Маннапова, Гузель Хисматуллина, Константин Смирнов. А также специалисты компаний: «Битрикс24», HeadHunter, «ВКонтакте», «Элефант» и других.

Руководители встретятся, чтобы узнать:

как зарабатывать, а не тратить на процессе лидогенерации;

где найти 10050 клиентов и не сгореть;

что помогает сэкономить до 50% времени руководителя;

как создать команду вовлеченных людей и увидеть свои пагубные привычки, которые мешают руководить;

какой должна быть правильная мотивация сотрудников;

как отстроиться от конкурентов без вреда для здоровья.

10 докладов от экспертов из Москвы, Казани, Челябинска. 300+ владельцев бизнеса, директоров, руководителей высшего и среднего звена встретятся ГК «Ривьера» для обмена опытом. Для бесплатного участия необходима лишь регистрация.

Кажется, что свой бизнес особенный и знания экспертов в нем неприменимы. Но практики, полученные на конференции, подойдут любому бизнесу. Ведь управлять сотрудниками, быть дальновидным и продвинутым необходимо каждому руководителю.

Что будет на конференции «Формула бизнеса» 13 декабря?

Реальные кейсы управления, практические советы, действующие механики и алгоритмы.

Российские спикеры, практикующие в наших реалиях, понимающие потребности и менталитет наших клиентов и подчиненных.

Всего 6 часов новых знаний, после чего можно бодро внедрять полученные методики.

Окружение «избранных» — только руководители и владельцы бизнеса.

Мероприятий в Казани с таким звездным составом спикеров еще не было, и мест хватит не всем. Организаторы принимают только руководителей и советуют поспешить с регистрацией.

18+

Партнерский материал