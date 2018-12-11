Если вы руководитель, приходите на бизнес-конференцию в Казани
Где казанцы смогут повысить свои профессиональные навыки? На конференции «Формула бизнеса» 13 декабря! Это место встречи руководителей, которые мечтают увеличить эффективность бизнеса и своей команды.
Управленцев прокачают популярные в России бизнес-тренеры: Мира Маннапова, Гузель Хисматуллина, Константин Смирнов. А также специалисты компаний: «Битрикс24», HeadHunter, «ВКонтакте», «Элефант» и других.
Руководители встретятся, чтобы узнать:
- как зарабатывать, а не тратить на процессе лидогенерации;
- где найти 10050 клиентов и не сгореть;
- что помогает сэкономить до 50% времени руководителя;
- как создать команду вовлеченных людей и увидеть свои пагубные привычки, которые мешают руководить;
- какой должна быть правильная мотивация сотрудников;
- как отстроиться от конкурентов без вреда для здоровья.
10 докладов от экспертов из Москвы, Казани, Челябинска. 300+ владельцев бизнеса, директоров, руководителей высшего и среднего звена встретятся ГК «Ривьера» для обмена опытом. Для бесплатного участия необходима лишь регистрация.
Кажется, что свой бизнес особенный и знания экспертов в нем неприменимы. Но практики, полученные на конференции, подойдут любому бизнесу. Ведь управлять сотрудниками, быть дальновидным и продвинутым необходимо каждому руководителю.
Что будет на конференции «Формула бизнеса» 13 декабря?
- Реальные кейсы управления, практические советы, действующие механики и алгоритмы.
- Российские спикеры, практикующие в наших реалиях, понимающие потребности и менталитет наших клиентов и подчиненных.
- Всего 6 часов новых знаний, после чего можно бодро внедрять полученные методики.
- Окружение «избранных» — только руководители и владельцы бизнеса.
Мероприятий в Казани с таким звездным составом спикеров еще не было, и мест хватит не всем. Организаторы принимают только руководителей и советуют поспешить с регистрацией.
18+
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Справка
Дополнительную информацию о конференции можно получить в компании «Элефант» по телефону +7-923-707-50-34 или e-mail m.boinskaya@elephant-group.ru
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