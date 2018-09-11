Инспектор ГИБДД по Башкирии раскритиковал идею мэра Уфы о запрете шипованной резины

Главный инспектор ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов раскритиковал предложение мэра Уфы Ирека Ялалова по предложению отказаться от шипованной резины автомобилей в зимний период.

«Никакой асфальт этого не выдержит, когда металлические когти его вспарывают. Сейчас конечно поднимется волна: «Вот Ялалов замахнулся на святое. На наши шипы, нашу безопасность. Но нужно понимать, что нигде шипы не используют», — приводит КП слова Ялалова.

По словам инспектора ГИБДД, для таких мер необходимо сначала привести дороги региона в надлежащее состояние.

«Когда у нас в республике все дороги будут идеальные, с подогревающим асфальтом, вот тогда они станут не нужны. А пока наши дороги не соответствуют тому, чтобы ездить по ним без шипованной резины», — добавил Гильмутдинов.