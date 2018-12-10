Аэропорт «Бегишево» закупит Land Cruiser за 5 млн рублей

Татарстанский аэропорт «Бегишево», расположенный неподалеку от Набережных Челнов и Нижнекамска, закупает автомобиль Toyota Land Cruiser 200 в комплектации «Люкс Safety». На внедорожник планируется потратить 5,3 млн рублей.

Закупка будет осуществлена у единственного поставщика — челнинского ООО «Рось-Авто», следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок. Компанией владеют Николай Алексеев и Ильгам Гатин.

Как следует из спецификации, цвет машины должен быть белым, а мощность двигателя должна составлять 309 л. с. Конкретного описания функций автомобиля в документации нет, но, судя по указанной комплектации, в машине должен быть люк с электроприводом, система мониторинга слепых зон, система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции, система контроля усталости водителя.