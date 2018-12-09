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В Татарстане ожидается снег, туман и до -7°С

05:32, 09.12.2018
В Татарстане ожидается снег, туман и до -7°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 9 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов республики снег. Местами туман.

Ветер юго-восточный, южный умеренный. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от -5°С до -10°C. Максимальная температура днем по Татарстану составит от -2°С до -7°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от -3°С до -5°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -2°С до -5°С.

Общество Татарстан
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