В Татарстане введено свыше 89% от запланированного на 2018 год жилья

В Республике Татарстан на 7 декабря введено 2 млн 146 тыс. кв. метров жилья, что составляет 89,3% от плана.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов рассказал, что план ввода жилья выполнен в 17 муниципальных образованиях.

Также он сообщил, что Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 1 тыс. 400 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 418 постановлений на общую сумму 16,5 млн рублей, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что по состоянию на конец ноября в Татарстане было введено 83% от запланированного жилья.