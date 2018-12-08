Нападавший с ножом на женщин в Тольятти хотел отомстить изменявшей ему девушке

Фото: мвд.рф

Задержанный полицейскими 22-летний Артем Семенов, подозреваемый в серии нападений на женщин с ножом в Тольятти, рассказал о своих мотивах.

По словам злоумышленника, нападения он совершал из-за мести к девушке, которая изменяла ему с лучшим другом. Семенов признался, что сильно напивался водкой и «в таком состоянии делал все это».

«Я был просто злой за то, что она мне изменяет», — заявил на допросе в полиции молодой человек.

Также Артем Семенов пояснил, что выбирал жертв, похожих со спины на его девушку. Для каждого нападения он покупал новый нож, который оставлял на месте преступления.

Напомним, ранее полиция на одном из вокзалов Москвы задержала подозреваемого в серии нападений на женщин в Тольятти.



Злоумышленник действовал на территории Автозаводского района города в ноябре и декабре. Он подстерегал потерпевших в безлюдных местах, в подъездах, набрасывался на них, а затем, нанеся телесные повреждения, скрывался. В трех случаях в качестве оружия он использовал нож.



