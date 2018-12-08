Российский корабль совершит первый беспилотный полет вокруг Луны в 2026 году

Российский корабль «Федерация» без экипажа на борту впервые сможет облететь Луну в 2026 году.

«Первый беспилотный облет Луны „Федерация“ должна сделать в 2026 году, а уже через пять лет, в начале 2030-х годов, корабль доставит на поверхность спутника Земли первых российских космонавтов» — говорится в видео, опубликованном на Youtube-канале «Телестудия Роскосмоса».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия в рамках своей лунной программы планирует изучать естественный спутник Земли с помощью роботов-аватаров. По его словам, на Луне будет создана долгосрочная база.