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Российский корабль совершит первый беспилотный полет вокруг Луны в 2026 году

04:32, 08.12.2018
Российский корабль совершит первый беспилотный полет вокруг Луны в 2026 году
Фото: скриншот видео youtube.com

Российский корабль «Федерация» без экипажа на борту впервые сможет облететь Луну в 2026 году.

«Первый беспилотный облет Луны „Федерация“ должна сделать в 2026 году, а уже через пять лет, в начале 2030-х годов, корабль доставит на поверхность спутника Земли первых российских космонавтов» — говорится в видео, опубликованном на Youtube-канале «Телестудия Роскосмоса».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия в рамках своей лунной программы планирует изучать естественный спутник Земли с помощью роботов-аватаров. По его словам, на Луне будет создана долгосрочная база.

Технологии
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