Трамп предложил назначить экс-журналистку Fox News Науэрт постпредом при ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет на пост постпреда Соединенных Штатов при ООН официального представителя Госдепа и экс-журналистку Fox News Хезер Науэрт.

«Я рад объявить, что Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов, будет выдвинута на должность постоянного представителя при Организации Объединенных Наций. Я хочу поздравить Хезер и поблагодарить Никки Хейли за ее отличную службу нашей стране!» — написал американский лидер на своей странице в Twitter.



После выдвижения Трампом кандидатуры на должность постоянного представителя ее должен будет одобрить сенат США.



Напомним, что в октябре Дональд Трамп принял отставку постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, которая занимала этот пост с января 2017 года.