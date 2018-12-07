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Трамп предложил назначить экс-журналистку Fox News Науэрт постпредом при ООН

23:53, 07.12.2018
Трамп предложил назначить экс-журналистку Fox News Науэрт постпредом при ООН
Фото: скриншот видео youtube.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет на пост постпреда Соединенных Штатов при ООН официального представителя Госдепа и экс-журналистку Fox News Хезер Науэрт.

«Я рад объявить, что Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов, будет выдвинута на должность постоянного представителя при Организации Объединенных Наций. Я хочу поздравить Хезер и поблагодарить Никки Хейли за ее отличную службу нашей стране!» — написал американский лидер на своей странице в Twitter.

После выдвижения Трампом кандидатуры на должность постоянного представителя ее должен будет одобрить сенат США.

Напомним, что в октябре Дональд Трамп принял отставку постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, которая занимала этот пост с января 2017 года.

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