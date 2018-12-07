Главы Минпромторга России и Чехии осмотрели машиностроительную выставку в Казани

Сегодня министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова посетили 18-ю международную выставку «Машиностроение. Металлообработка. Казань».

Мантуров и Новакова в сопровождении президента РТ Рустама Минниханова осмотрели стенды чешских предприятий, а также ознакомились со стендами татарстанских экспонентов. Например, АО «Казанский Гипронииавиапром» представило свои разработки в области 3D-проектирования сооружений.

Также министры промышленности и торговли двух стран встретились с участниками регионального чемпионата WorldSkills Russia, который проходит в на полях выставки, передает пресс-служба президента РТ.

Затем гости осмотрели экспозицию, посвященную потенциалу машиностроительного комплекса республики. Марту Новакову заинтересовал опыт республики в сфере развития газомоторной техники. Она отметила, что в Чехии и Европе уделяется большое внимание альтернативным видам топлива.

Напомним, что основной целью приезда Мантурова и Новаковой в Казань является заседание межправительственной комиссии России и Чехии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.