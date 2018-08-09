В Татарстане задержана экс-начальник райотдела опеки по делу об убийстве 9-летней сироты

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане задержали бывшего начальника отдела опеки и попечительства исполкома Алексеевского района 56-летнюю Елену Секалину. Как сообщили «Реальному времени» в Следкоме РТ, ее подозревают в преступной халатности, которая привела к тяжким последствиям — убийству 9-летней девочки, попавшей два года назад в приемную семью.

По предварительным данным следствия, Секалина возглавляла отдел опеки в 2013—2017 годах, и именно при ней в семью Григорьевых отдали четырех социальных сирот, включая погибшую.

Напомним, девочка умерла от закрытой черепно-мозговой травмы, на теле обнаружены следы жестоких побоев и термических ожогов — судмедэксперты выяснили, что девятилетнюю Жанну перед смертью обварили кипятком. Приемному отцу погибшей Роману Григорьеву предъявлено обвинение в убийстве. Трое приемных детей — сестры и брат убитой — изъяты из приемной семьи.