Новости спорта

16:16 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Шамиль Газизов: «Рассчитываем отобрать очки у «Краснодара»

14:36, 07.12.2018
Шамиль Газизов: «Рассчитываем отобрать очки у «Краснодара»
Фото: Дмитрий Слезин

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «Известиям» настроение в команде перед заключительным матчем в 2018 году:

— Настрой на предстоящий матч серьезный — рассчитываем отобрать очки у «Краснодара», — сказал гендиректор. — Хотим на позитивной ноте уйти на зимний перерыв и поправить свое положение в турнирной таблице, поскольку в целом своими результатами в чемпионате России мы недовольны, но понимаем, что находимся на тех позициях, которые заслужили своей игрой. Перед уходом на перерыв надо будет внимательно проанализировать причины неудач и разобраться, как исправить положение весной.

СпортФутбол Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты