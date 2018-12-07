Шамиль Газизов: «Рассчитываем отобрать очки у «Краснодара»

Фото: Дмитрий Слезин

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «Известиям» настроение в команде перед заключительным матчем в 2018 году:



— Настрой на предстоящий матч серьезный — рассчитываем отобрать очки у «Краснодара», — сказал гендиректор. — Хотим на позитивной ноте уйти на зимний перерыв и поправить свое положение в турнирной таблице, поскольку в целом своими результатами в чемпионате России мы недовольны, но понимаем, что находимся на тех позициях, которые заслужили своей игрой. Перед уходом на перерыв надо будет внимательно проанализировать причины неудач и разобраться, как исправить положение весной.